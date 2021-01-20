Конкурс на пост главы Тамбова признали несостоявшимся

ТАМБОВ, 20 января. /ТАСС/. Конкурс на пост главы города Тамбова, документы на который подали семь кандидатов, включая мэра моногорода Котовска Алексея Плахотникова, признали несостоявшимся. Об этом журналистам сообщил член конкурсной комиссии, депутат гордумы Артем Александров.

"Конкурс на пост главы администрации города Тамбова признан несостоявшимся. Всего из семи кандидатов, подавших документы, было зарегистрировано двое - Андрей Толмачев и Алексей Плахотников. Однако Толмачев взял самоотвод. И в связи с тем, что у нас остался один кандидат, конкурс признается несостоявшимся", - сообщил Александров, уточнив, что городская дума в течение месяца должна объявить о начале нового конкурса.

Как сообщалось ранее, документы на участие в конкурсе представили: инженер в ПАО "Сбербанк России" Илья Андреев; временно неработающий Андрей Бажилин; генеральный директор тамбовского мусоросортировочного завода "КомЭк" Игорь Блюм; главный специалист ФГУП "Звездный" Дмитрий Калачинский; глава города Котовска Тамбовской области Алексей Плахотников; временно неработающий Дмитрий Серебряков; директор ООО "Ресурсный центр "Интеграция Андрей Толмачев. Согласно уставу города, глава Тамбова избирается гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Тридцатого октября гордума Тамбова приняла отставку главы города Наталии Макаревич, которая занимала пост чуть более одного года. Временно исполняющим обязанности главы Тамбова стал первый замглавы администрации областного центра Максим Косенков.