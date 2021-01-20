Парламент Петербурга согласовал кандидатуру Станислава Казарина на пост вице-губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на очередном заседании в среду согласовало кандидатуру Станислава Казарина на должность вице-губернатора города, отвечающего за вопросы информатизации и связи, передает корреспондент ТАСС.

"По результатам голосования Законодательное собрание Санкт-Петербурга дает согласие на назначение Станислава Валерьевича Казарина на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга", - сказал председатель парламента Вячеслав Макаров по итогам голосования.

Представляя кандидатуру Казарина, губернатор Александр Беглов отметил, что он будет координировать и контролировать деятельность комитета по информатизации и связи.

"Вице-губернатору Санкт-Петербурга будет поставлена задача цифрового развития и цифрового преобразования государственного управления, включая предоставление государственных услуг", - сказал глава города.

Казарин с 20 декабря 2019 года занимал пост председателя городского комитета по информатизации и связи.