Песков: дата и формат оглашения послания президента Федеральному собранию не определены

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дата оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Формат проведения этого мероприятия будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока она (дата) не определена", - сказал он. "Что касается формата, то пока не могу ничего сказать. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - добавил Песков.

Представитель Кремля заверил, что "по мере того, как президент определится с датой оглашения послания", журналисты будут проинформированы. Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что формат поменяется и послание пройдет без присутствия большого количества парламентариев, Песков заметил, что "пока трудно что-то сказать". "Мы все знаем, что какие-то позитивные новости в плане стабилизации обстановки эпидемиологической есть. Но пока рано предаваться излишнему оптимизму. Поэтому еще какое-то время нужно для того, чтобы спрогнозировать возможный формат оглашения", - уточнил он.