Песков назвал отпиской материалы, полученные от Европы по делу Навального

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Материалы, которые РФ получала от европейской стороны по делу Алексея Навального, являются не более чем отпиской. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать содержащуюся в заключении клиники Charite, где лечился Навальный, информацию о якобы найденных отравляющих веществах.

"Никакой информации нашими германскими партнерами предоставлено не было, - сказал он. - В протоколах допроса не содержится никакой информации, а там должна быть техническая, технологическая и научная информация о тех веществах, которые якобы были зафиксированы. Но ничего серьезного мы не получили, что помогло бы нам в расследовании".

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что для расследования недостаточно улик, фактов и документов, Песков сказал: "Их не то, что недостаточно, их нет. Мы ничего не получили. Фактически, это является ничем более чем отпиской".

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей на 30 суток, до 15 февраля.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.