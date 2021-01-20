Песков: проявление политической воли США на сохранение ДСНВ можно приветствовать

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кремль приветствует проявление политической воли США на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Россия и президент России последовательно выступают за сохранение этого важнейшего, краеугольного документа с точки зрения мировой стратегической стабильности и безопасности. Поэтому если, действительно, будет проявлена политическая воля наших американских коллег на сохранение этого документа путем его первичного продления, это можно только приветствовать", - сказал он.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что усилия по продлению СНВ-3 "должны все-таки лежать в русле взаимного уважения и учета взаимного интереса".

Комментируя заявления Энтони Блинкена, выдвинутого избранным президентом США Джозефом Байденом на пост госсекретаря США, которые тот сделал во вторник на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, Песков подчеркнул, что "наши эксперты прекрасно знают основные подходы господина Блинкена к тематике российско-американских отношений". "Поэтому в случае, если эта основная его идеология не претерпела изменений, мы прекрасно понимаем, чего ждать", - заметил представитель Кремля.

Блинкен в своем выступлении заявил, что администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления срока действия СНВ-3. Он пообещал заняться этим вопросом практически сразу же после того, как Байден займет пост президента, поскольку срок действия договора истекает в начале февраля. На просьбу дать заверения в том, что в ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями США не согласятся на какие-либо ограничения в отношении системы противоракетной обороны, Блинкен заявил, что ему трудно представить себе обстоятельства, при которых США пошли бы на это.

О Договоре

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Избранный президент США Джозеф Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.