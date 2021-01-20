Песков: Кремль никак не готовится к инаугурации Байдена, но ждет добрых отношений с США

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кремль никак не готовится к инаугурации нового президента США Джозефа Байдена, но рассчитывает на добрые отношения с Вашингтоном. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Кремле не готовятся к инаугурации, для России ничего не изменится (после вступления Байдена в должность). Россия, как жила много сотен лет, так и будет жить, ища добрые отношения с Соединенными Штатами Америки, - сказал Песков. - Будет ли на это соответствующая встречная политическая воля, это будет зависеть от господина Байдена и его команды".

Он добавил, что Путин ранее уже поздравил Байдена с избранием на пост президента США.

Инаугурация избранного американского президента Джозефа Байдена состоится в среду в полдень (20:00 мск) на ступенях Капитолия.