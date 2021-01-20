Песков: РФ хотела бы видеть осужденных в США россиян, в том числе Бута, на свободе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москва рассчитывает на соблюдение прав и на освобождение ряда россиян, содержащихся в американских тюрьмах, в том числе Виктора Бута и Константина Ярошенко. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, сожалеют ли в Кремле, что уходящий президент США Дональд Трамп не помиловал российских граждан, в том числе Бута и Ярошенко.

"Конечно, мы предпочли бы, чтобы их права были соблюдены и чтобы эти граждане были освобождены", - сказал Песков.