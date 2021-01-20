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Песков заявил, что Путин был и остается сторонником развития отношений РФ и США

Пресс-секретарь главы государства отметил, что без нормальных отношений двух держав говорить о стабильном мире невозможно

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин остается приверженцем развития российско-американских отношений, заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин был, есть и будет оставаться сторонником развития российско-американских отношений, потому что без нормальных отношений двух держав говорить о стабильном мире невозможно", - подчеркнул представитель Кремля.

"К сожалению, этот настрой Путина на протяжении последних достаточно многих лет не встречает взаимности за океаном", - констатировал Песков.

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