Мэром Иванова переизбрали действующего главу города Владимира Шарыпова

ИВАНОВО, 20 января. /ТАСС/. Депутаты Ивановской городской думы большинством голосов избрали мэром Иванова действующего главу города Владимира Шарыпова. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-секретарь Ивановской гордумы Алена Пронина.

"Абсолютным большинством голосов главой города избран Владимир Николаевич Шарыпов", - сообщила Пронина.

Ранее конкурсная комиссия отобрала четырех из семи кандидатов на пост мэра: депутата гордумы от партии "Справедливая Россия" Леонида Денисова, первого секретаря ивановского регионального отделения ВЛКСМ Александра Короткова, предпринимателя, члена партии "Единая Россия" Михаила Карлявина и действующего главу города Владимира Шарыпова. В среду на пленарном заседании кандидаты представили свои программы по социально-экономическому развитию города.

Шарыпов занимает пост главы Иванова с 15 ноября 2016 года.