Жириновский: ЛДПР одобряет объединение левых сил, но не будет участвовать в нем

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Либерал-демократы поддерживают идею объединения левых сил в России, однако не рассматривают возможность участия в нем, так как не являются левой партией. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя объединение "Справедливой России" с партиями "За правду" и "Патриоты России".

"Мы уже давно предлагаем объединить часть партий, чтобы в итоге была двух-трехпартийная система. Когда у нас 16 партий идут на выборы - это никого не устраивает, в том числе избирателей", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

"Поэтому мы поддержим объединение левых сил, но ЛДПР не сможет войти в этот союз, потому что мы не левая партия", - заявил Жириновский.

В среду стало известно о предстоящем объединении "Справедливой России" с партиями "За правду" и "Патриоты России". Как сообщил ТАСС лидер справороссов Сергей Миронов, объединенная партия будет называться "Справедливая Россия - за правду", она будет иметь одного председателя и двух заместителей. По его словам, о квотах кандидатов на выборах в Думу от каждой партии пока речь не идет. В свою очередь первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов пояснил, что слияние направлено на реализацию "левых ценностей и программ" в политике государства.