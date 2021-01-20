Матвиенко надеется, что новая администрация вернет США в международное правовое поле

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила в среду надежду, что США под руководством новой администрации после выборов президента вернутся в международное правовое поле и откажутся от санкционной политики.

"США остаются влиятельным, мощным государством в мире, сейчас очень многие ждут действий вновь избранной администрации. Хочется надеяться и верить, что США вернутся в международное правовое поле, будут исполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям, что прекратится практика вмешательства в дела суверенных государств, прекратится санкционная политика, которая разрушает мировую экономику и наносит вред не только многим государствам, но и собственно США", - сказала Матвиенко журналистам.

Она рассчитывает, что "начнется новая ответственная политика в мире со стороны США".

"Что касается их внутренних проблем, то, конечно, это внутренне дело Соединенных Штатов Америки. Хочется просто пожелать, чтобы они справились с этими серьезнейшими вызовами внутри американского общества, чтобы они сумели объединить страну, чтобы они вернулись к тем общепринятым стандартам демократии, которые все мы ценим", - добавила Матвиенко.

Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента США. Инаугурация Байдена состоится в среду в полдень (20:00 мск) на ступенях Капитолия.

Стандарты демократии

Штурм Капитолия нанес урон имиджу США и продемонстрировал раскол в американском обществе, после случившегося у Вашингтона больше нет морального права "навязывать кому-то так называемые стандарты демократии", заявила Матвиенко.

"Все это, конечно, очень серьезно изменило имидж США, и сегодня они предстали перед всем миром совершенно в другом качестве. И вряд ли теперь у США остается моральное право навязывать кому-то так называемые стандарты демократии", - сказала Матвиенко журналистам.

По ее мнению, беспорядки стали квинтэссенцией всего того, что происходило в США. "Все гораздо серьезнее. Это глубочайший раскол в обществе, это противостояние на расовой почве, с которым власть так и не смогла справиться, это охота на ведьм, это преследование инакомыслящих, это жесточайшая цензура, это диктат интернет-гигантов, которые просто по своему усмотрению исключают ту информацию, которая им кажется неправильной и многое, многое другое", - отметила спикер Совфеда.