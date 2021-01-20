Песков заявил, что процветание России и россиян лежит в основе идеологии Путина

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Идеология президента РФ Владимира Путина близка либерализму и основана на решении задач развития страны и процветания россиян. Об этом заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он не согласился с мнением экс-посла США в РФ Майкла Макфола о том, что идеологией российского лидера якобы является антизападный, антиамериканский антилиберализм.

"Нет. Идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина - это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина", - сказал Песков. Он добавил, что все внешнеполитические цели и вопросы развития отношений РФ с другими странами зиждутся именно на этой основе.

"Все должно быть в интересах России и для россиян", - подчеркнул представитель Кремля.

Он также заметил, что "идеи либерализма весьма близки Путину", но "либерализм либерализму рознь". "Вот можно ли сейчас говорить, что кого-то могут привлекать идеи американского либерализма? Весьма сомнительная постановка вопроса, которая, как минимум, способна стать темой для серьезной дискуссии", - сказал пресс-секретарь президента. Песков утвердительно ответил на вопрос, исповедует ли Путин идеи суверенного российского либерализма. "Любой либерализм не может быть универсальным, он может зиждиться только на национальных особенностях каждого государства", - пояснил представитель Кремля. По его словам, "чисто либерального строя нет ни в одной стране мира, но элементы либерализма присутствуют практически" в каждом государстве, хотя и не во всех.

"В нашем [государстве] - присутствуют", - заключил Песков.