Госдума обсуждает возобновление очных международных контактов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума по-прежнему планирует проведение заседания российско-южнокорейской межпарламентской комиссии, также обсуждается поездка делегации палаты во Вьетнам в конце весны, визит в Белоруссию. Об этом журналистам в среду сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас остается в планах работа российско-южнокорейской межпарламентской комиссии. Обсуждается сейчас поездка во Вьетнам", - сказал он. Кроме того, по словам спикера Думы, может состояться общение с коллегами из Индии в режиме видеоконференции.

Володин добавил, что планируется проведение заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ в конце марта в Душанбе, а "ближе к июню" намечается поездка в Белоруссию для участия депутатов в работе Парламентского собрания Союзного государства.