Путин поздравил Кадырова с уничтожением боевиков из банды Бютукаева

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Аслана Бютукаева, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа", - сказал Песков.

Он отметил, что все участники этой операции будут представлены к государственным наградам.

"В операции принимали участие структуры Росгвардии и также оперативного полка Чеченской Республики, участвовал также лично Рамзан Кадыров. <...> В настоящее время в Чечне выполняется идентификация личностей уничтоженных бандитов", - добавил Песков.

Как сообщил Кадыров ранее в среду в своем телеграм-канале, в Чечне были уничтожены шесть боевиков из банды Бютукаева, включая ее лидера. Кадыров отметил, что "с бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено".