Захарова назвала политизированным решение лишить Минск чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении Минска права провести чемпионат мира в 2021 году является политизированным и предвзятым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу " Матч ТВ ".

"Тяжелый день для спорта, но у нас не было выбора".

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"То, что творится вокруг Белоруссии, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы - предвзятое, неспортивное [решение]. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения, - сказала она. - Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации".

Дипломат подчеркнула, что это решение является недопустимым примером использования санкционных инструментов в спорте.

Захарова напомнила, что Россия прошла "огромное количество подобных заходов" при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. "Вместо того чтобы дать нашей стране возможность спокойно готовиться к нему, как готовятся другие страны, каждую неделю, мне кажется, были заявления того или иного политического деятеля, в основном с Запада, что Россию нужно лишить турнира, нужно не допустить [к участию]", - указала она.

Официальный представитель МИД добавила, что в результате в 2018 году гости из других стран приехали на турнир и увидели, как Россия умеет проводить такие мероприятия: "И страна потрясающая, и инфраструктура туристическая есть".

В понедельник IIHF на официальном сайте объявила о том, что Минск лишился права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.