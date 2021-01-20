Володин заявил, что не прекращал думскую избирательную кампанию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду, отвечая на вопрос журналистов об участии в думских выборах, заявил, что не прекращал избирательную кампанию.

"Я ее и не прекращал. Избирательная кампания начинается на второй день после избрания. За три месяца до выборов вспоминать о ней будет поздно", - сказал спикер.

По его словам, "тот, кто собирается избраться, должен это понимать". "Жизнь политика - это ежедневная избирательная кампания, постоянная борьба за голоса", - резюмировал Володин.