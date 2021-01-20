Госдума заявила о недопустимости запретов на русский язык на Украине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума в среду приняла заявление о недопустимости запретов и гонений на русский и другие языки на Украине, потребовав от украинских властей прекратить такую политику.

"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые на Украине под предлогом защиты государственного украинского языка. Депутаты Государственной думы требуют от властей Украины остановить эту порочную практику и ждут от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира ее осуждения", - говорится в тексте.