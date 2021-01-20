Захарова заявила, что коллективные наказания в спорте должны были остаться в прошлом веке

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия считает недопустимым применение принципа коллективной ответственности в современном спорте, это методы прошлого столетия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Матч ТВ".

"На протяжении нескольких лет принимались решения о коллективном наказании, о коллективной ответственности по вполне конкретным обвинениям, которые были предъявлены. Это недопустимо. Коллективная ответственность - это то, что должно было остаться в XX веке и в XXI век не переходить. Для нас этот подход недопустим, и мы полагаем, что такой подход в принципе недопустим, не только для Российской Федерации. Его просто нужно забыть, от него отказаться", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, политизация спорта также является унаследованной из прошлого большой проблемой, которая не должна фигурировать в современном мире. Пока же спорт вне политики - это только идеал, к которому следует стремиться. "Безусловно, мы живем в реальном мире, осознаем то, что, к сожалению, элементы политизации есть, но они должны искореняться, потому что действительно спорт должен стоять выше политики, а политики - от международных чиновников, дипломатов и до внутригосударственных политиков - должны содействовать развитию спорта, но не доминировать над ним", - отметила Захарова.

Она добавила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом и использовать гимн страны на международных соревнованиях "вызывает сожаление". "Как мы понимаем, к сожалению, не все доводы российской стороны были приняты и учтены", - сказала официальный представитель МИД РФ. Дипломат обратила внимание на то, что российская сторона последовательно выступает за чистый спорт, основанный на непредвзятом подходе как с точки зрения судейства, так и с точки зрения организации.

Захарова также прокомментировала предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) об использовании песни "Катюша" вместо гимна на Олимпийских играх, заявив, что выбор должен оставаться непосредственно за самими спортсменами. "Им выступать, им настраиваться на игры, соревнования", - заключила она.

17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Россия также лишается права проводить чемпионаты мира и претендовать на их организацию.