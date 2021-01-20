В Госдуме назвали условие для продления ДСНВ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума готова выполнить все необходимые ратификационные процедуры для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), если такое решение будет принято администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом в среду на онлайн-брифинге заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы готовы у себя, если потребуется, выполнить ратификационные процедуры, несмотря на крайне небольшое время", - сказал Слуцкий, выразив надежду на то, что администрация Байдена примет решение о продлении ДСНВ "в ближайшие дни".