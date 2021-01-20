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В Госдуме назвали условие для продления ДСНВ

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Дума готова выполнить все ратификационные процедуры для продления договора, если такое решение будет примет администрация Джозефа Байдена

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума готова выполнить все необходимые ратификационные процедуры для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), если такое решение будет принято администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом в среду на онлайн-брифинге заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы готовы у себя, если потребуется, выполнить ратификационные процедуры, несмотря на крайне небольшое время", - сказал Слуцкий, выразив надежду на то, что администрация Байдена примет решение о продлении ДСНВ "в ближайшие дни".

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Слуцкий, Леонид Эдуардович
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