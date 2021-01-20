Председатель парламента Ирана может посетить Россию в начале февраля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Визит председателя Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммада Багера Галибафа в Россию может состояться в начале февраля, он находится в стадии проработки. Об этом в среду на онлайн-брифинге сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"В начале февраля не исключаю визита - комитет сейчас этот визит готовит - спикера парламента Ирана, доктора Мохаммада Багера Галибафа", - сказал глава комитета.

По словам Слуцкого, для него это "станет первым зарубежным визитом после того, как в середине прошлого года он возглавил иранский парламент".

Ранее заместитель председателя парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми на встрече с представителями российских СМИ сообщил, что поездка Галибафа в Россию запланирована.