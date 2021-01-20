{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Путин и Лукашенко обсудили Союзное государство и борьбу с COVID-19

Это первый в 2021 году телефонный разговор лидеров России и Белоруссии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства и борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в беседе была также затронута тема "противодействия распространению коронавирусной инфекции".

Это первый в наступившем году телефонный разговор лидеров России и Белоруссии, о котором сообщила пресс-служба Кремля. Последний раз о разговоре Путина и Лукашенко Кремль сообщал в ноябре 2020 года. Российский лидер также направлял своему коллеге поздравление в преддверии Нового года.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПандемия COVID-19
Выход США из Договора по открытому небу
Слуцкий назвал маловероятным возвращение США в Договор по открытому небу при Байдене
Депутат заверил, что российские парламентарии на всех уровнях будут говорить с коллегами из Конгресса США и экспертами "о безответственности и необоснованности одностороннего выхода США из этого важнейшего договора"
Читать полностью