Путин и Лукашенко обсудили Союзное государство и борьбу с COVID-19

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства и борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в беседе была также затронута тема "противодействия распространению коронавирусной инфекции".

Это первый в наступившем году телефонный разговор лидеров России и Белоруссии, о котором сообщила пресс-служба Кремля. Последний раз о разговоре Путина и Лукашенко Кремль сообщал в ноябре 2020 года. Российский лидер также направлял своему коллеге поздравление в преддверии Нового года.