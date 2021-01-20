Слуцкий назвал маловероятным возвращение США в Договор по открытому небу при Байдене

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вероятность того, что США при Джозефе Байдене вернутся в Договор по открытому небу (ДОН), невелика. Такое мнение в среду в ходе онлайн-брифинга выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Вероятность того, что Байден вернется в "открытое небо" невелика. Исходя из его явной антироссийской риторики, из того, что сегодня сказал [кандидат на пост госсекретаря США Энтони] Блинкен о том, что Россия - это угроза", - отметил депутат.

Глава комитета при этом заверил, что российские парламентарии на всех уровнях и площадках будут говорить со своими коллегами из Конгресса США и экспертами "о безответственности и необоснованности одностороннего выхода США из этого важнейшего договора".

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США. По завершении процедур соответствующее уведомление будет направлено депозитариям договора.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре после этого ответила зеркально. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года.