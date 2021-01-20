Небензя поблагодарил уходящую постпреда США Крафт "за сотрудничество и дружбу"

ООН, 20 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поблагодарил уходящую постпреда США при ООН Келли Крафт "за дружбу и сотрудничество" на последнем для нее заседании Совета Безопасности (СБ).

"Я хотел бы отдать должное послу Келли Крафт, которая, как мы знаем, сегодня принимает участие в своей последней встрече СБ в данной должности, - сказал он. - Я хотел бы поблагодарить ее за дружбу и за сотрудничество, несмотря на разногласия, которые у нас были в совете, в том числе по той теме, которую мы обсуждаем сегодня (заседание в среду было посвящено ситуации в Сирии - прим. ТАСС)".

Российский дипломат отметил, что Крафт "вносила заметный вклад в работу Совета Безопасности". "Искренне желаем ей успехов во всех ее будущих начинаниях и просим ее не забывать нас, ее друзей в Совете", - добавил он.

Последнее выступление Крафт в СБ ООН было посвящено критике властей Сирии, а также действий России в этой стране. В частности, она обвинила "сирийский режим в препятствовании гуманитарному доступу" в некоторые районы страны.

При этом в заключение, прощаясь с коллегами в СБ, она отметила, что "благодарна за возможность работать в этом самом важном собрании в мире". "Это было большой честью служить своей стране и работать с вами. Теперь я буду наблюдать за вашей работой со стороны", - добавила она.