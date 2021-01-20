Чернышенко: план Года науки и технологий формируется через призму национальных целей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. План Года науки и технологий, которым объявлен 2021 год, будет сформирован через призму национальных целей, заявил вице-премьерь РФ Дмитрий Чернышенко на заседании президиума оргкомитета по проведению Года науки и технологий, сообщили в среду в пресс-службе вице-премьера.

"План Года науки и технологий будет сформирован через призму национальных целей, которые определил президент. В предложениях, которые к нам поступили, все мероприятия так или иначе созвучны основным показателям", - сказал Чернышенко, открывая заседание.

Масштабные исследовательские, инфраструктурные проекты должны быть направлены на преодоление современных вызовов и подтвердить статус России как равноправного партнера в ряду стран - лидеров научно-технологического развития, добавил вице-премьер. На совещании отмечалось, что проектом плана в рамках подготовки Года науки и технологий предусмотрено проведение серии масштабных мероприятий научно-исследовательского характера, направленных на популяризацию достижений российских ученых, в том числе за пределами РФ. Отдельный блок посвящен поддержке и развитию научных инициатив молодых ученых. По каждому из направлений будет создана рабочая группа.

Финальный вариант плана проведения Года науки и технологий планируется сформировать в конце января. Старт основных мероприятий намечен на 8 февраля - День российской науки.

Повысить заинтересованность в научно-технологическом развитии

По мнению помощника президента РФ Андрея Фурсенко, этот год должен кардинально изменить представление общества о значимости науки во всех сферах жизни.

"Мероприятия года должны мобилизовать усилия государства и бизнеса, раскрыть новые возможности для молодежи. У России большой научный потенциал. Наука сегодня пронизывает все сферы жизни, а проведение Года должно сфокусировать внимание и повысить заинтересованность общества в научно-технологическом развитии страны", - подчеркнул он в своем выступлении.

Секретарь оргкомитета, заместитель начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике Денис Секиринский отметил на заседании, что одна из ключевых задач проведения Года - сформировать комплексное представление граждан России о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий, показать движение и конкретные результаты, значимые для общества, ученых и молодых людей, только планирующих свою карьеру в науке.

"Россия обладает мощнейшим интеллектуальным потенциалом, который мы вкладываем в развитие принципиально новых научных направлений - природоподобных технологий, в работу геномных центров и мегаустановок мирового уровня: Курчатовский синхротрон, токамак, реактор ПИК в Гатчине. Год науки и технологий, уверен, даст правильный импульс уже имеющимся федеральным научным программам в нашей стране и станет хорошим подспорьем для развития новых идей и начинаний", - сказал на совещании президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук.

Развитие науки и образования

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в свою очередь, отметил, что в Год науки и технологий министерство планирует провести мероприятия, направленные на раскрытие талантов в научно-технической сфере. "Большой блок мероприятий посвящен ведущим направлениям современного научного поиска и технологического развития", - сказал он.

Президент РАН Александр Сергеев в своем выступлении подробно рассказал, что академия наук в формировании плана "предлагает ориентировать, прежде всего, на повышение престижа науки и ее роли в обществе". "Достижение этой цели должно опираться на системную поддержку государства и широкое представление науки в СМИ, в том числе на телевидении. Важный вклад в повышение престижа науки внесет запуск в 2021 году ряда крупных научных проектов и федеральных исследовательских программ", - отметил глава РАН.

Сергеев сказал о необходимости укрепления связей российской науки с мировым научным сообществом для расширения участия в международной научно-технической кооперации. При этом важную роль могут сыграть как иностранные члены РАН, так и работающая за рубежом российская научная диаспора. Кроме того, важно наладить прямой диалог с бизнес-сообществом, ориентированный на стимулирование промышленного внедрения российских научных разработок. Поступательное развитие науки также требует бережного отношения к кадровому потенциалу, поэтому в Год науки и технологий предлагается восстановить систему поддержки российских научных школ, отметил он.

"Стартовавший в России Год науки и технологий - это повод еще раз обратить внимание общества на роль научно-образовательной сферы в развитии страны, подтвердить значение технологического фактора в формировании будущего нации и человечества. Полагаю, что программа мероприятий Года станет определяющей для Российского союза ректоров, который может стать одной из точек приложения сил и действий участников Года науки и технологий. Уверен, что все университетское сообщество в контексте Стратегии научно-технологического развития страны и в рамках Года станет не просто одной из его площадок, но и целой экосистемой связанных друг с другом инициатив и проектов, работающих на ключевую идею по укреплению позиций страны как ведущей технологической державы мира", - сказал ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.