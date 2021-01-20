В МИД заявили, что Россия выступает за продление СНВ-3 на пять лет

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москва продолжает выступать за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), предпочтительно на пять лет. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Со своей стороны выступали и продолжаем выступать в пользу продления ДСНВ, причем с максимально реалистичных позиций, - подчеркнули в министерстве. - Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в договоре пятилетний срок".

В дипведомстве отметили, что РФ рассчитывает на конструктивный подход новой администрации США к теме ДСНВ.

"Рассчитываем, что новая администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтет все указанные выше моменты. Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов", - говорится в сообщении МИД РФ.

Там также сказано, что переданный США в 2020 году письменный документ, содержащий видение России относительно контроля над стратегическими наступательными вооружениями, сохраняет актуальность.

"Наше видение рамок такой работы передано американской стороне в письменной форме, и оно в полной мере сохраняет свою актуальность, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - В его основе - предложение совместно заняться выработкой нового "уравнения безопасности", которое учитывало бы весь комплекс факторов стратегической стабильности, включая эволюцию в сфере вооружений и военных технологий".