Постпред РФ в Вене оценил настрой США по теме иранской сделки как "деловой и прагматичный"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Настрой США по теме иранской ядерной сделки можно оценить как деловой и прагматичный, есть шансы на продвижение вперед. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24".

"В принципе настрой американских партнеров мне и моим коллегам понравился. Он достаточно деловой, прагматичный, а это значит, что есть шансы на продвижение вперед", - сказал он.

На вопрос о возможных сроках возвращения США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Ульянов ответил: "Я бы сказал, что нам всем крайне необходимо, чтобы уже в феврале появились признаки нормализации, потому что в соответствии с недавно принятым иранским меджлисом законом при отсутствии прогресса уже 21 февраля Тегеран должен прекратить применение дополнительного протокола к соглашениям о гарантиях с МАГАТЭ (Международным агентством по атомной энергии), а это резко ограничит возможности для проверки положения дел в иранской ядерной программе".

Он также напомнил, что в июне в Иране пройдут президентские выборы. "Поэтому окно возможностей очень узкое", - добавил постпред РФ в Вене.

Во вторник кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что президент Джозеф Байден будет добиваться заключения с Ираном на основе СВПД более долгосрочной сделки по иранской ядерной программе, а также решения ракетной проблемы Тегерана. Он подчеркнул, что Вашингтон будет консультироваться с Израилем, а также странами Персидского залива в рамках будущих шагов по Ирану.