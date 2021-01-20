Кузнецова поддержала законопроект о суррогатном материнстве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала инициативу авторов законопроекта, лишающего иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена в среду.

"Конечно, необходимо прекращать это безобразие с рождением детей для иностранных граждан и отправкой детей за границу, как необходим и запрет на рекламу самой услуги. И создание законопроекта, и действия в этом направлении абсолютно верные", - считает Кузнецова.

Также уполномоченный отметила, что работа над законопроектом будет непростой. "Я считаю важнейшей задачей документа - защитить права детей, которые сейчас рассматриваются как "предмет сделки". А также считаю важным найти формулировки, которые будут учитывать национальные интересы, ценности общества", - заявила она.

Законопроект был разработан группой депутатов Госдумы. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить нормой, согласно которой "право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина" в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака. Законопроект может быть представлен на первое чтение в Госдуме в марте. Об этом сообщил в среду один из авторов инициативы, первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой.