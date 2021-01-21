Эксперт: Байден дал понять, что при нем наследие Трампа подвергнут ревизии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Инаугурационная речь президента США Джозефа Байдена явно намекает на планы подвергнуть ревизии действия администрации Дональда Трампа, при этом команде Байдена предстоит в первую очередь столкнуться с общественным расколом в стране. Такое мнение высказал в среду ТАСС председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Понятно, что такая инаугурационная речь всегда носит пафосно-риторический характер, но вместе с тем он говорил долго, всячески подчеркивал, что он хочет исправить многое из того, что было. Он прямо Трампа ни в чем не обвинял, но он явно намекает на то, что будет подвергнуто ревизии почти все его наследие. К чему это все приведет, конечно, отдельный вопрос", - сказал Быстрицкий.

По мнению эксперта, главный внутренний вызов, с которым предстоит столкнуться администрации Байдена - необходимость преодолеть общественный раскол, причем не только среди широких масс населения. "Прежде всего Байдену надо добиться единства в элите, в той части, которая, является цветом нации, а там все очень непросто, - указал специалист. - Байден, конечно же, хорошо выдержанный бальзам на сердце, так сказать, вашингтонской элиты, которая трепетала во многом от Трампа. И Трамп, в общем, относился к ним скептически, пытаясь опираться на другие элитные группы, пытаясь сформировать отдельный элитный отряд".

Также важной деталью является упоминание Байденом планов реформы правосудия. "Он не вдавался в подробности, но мы понимаем, что это может оказаться намеком и на пересмотр роли Верховного суда, и, может быть, на какие-то другие реформы, связанные с полицией. Он не расшифровал, но из контекста понятно, что речь может пойти об этом", - добавил аналитик.

Внешняя политика

В то же время внешняя политика новой администрации, по мнению Быстрицкого, будет подчинена потребностям внутренней. "Он высказался в том смысле, что они собираются активно подавать пример миру, действовать, он примерно так сказал, не силой, а силой примера, как-то вот так. На самом деле, это прямой намек, что революционизма не будет, и США будут вмешиваться во внешний мир", - отметил эксперт.

Быстрицкий считает Байдена более искушенным дипломатом и прогнозирует, что он, в отличие от Трампа, в речах не будет пытаться "разрекламировать" свои планы, а скорее стараться маскировать их. В то же время возвращение на такие площадки, как ВОЗ и соглашение по климату, отвечает планам нового президента США подавать пример в демократии другим странам, а также может быть использовано, чтобы выгодно модифицировать свое участие в них.

Среди важных направлений внешней политики эксперт отметил необходимость выстроить стратегию отношений в треугольнике с Россией и Китаем.

"Непонятно, как себя будет вести Байден, намекая, так сказать, на его симпатии к Китаю. Но это сложный вопрос, он не один, у него достаточно большая команда. В этом треугольнике могут осуществляться разные маневры", - добавил он.

При этом Быстрицкий не уверен, что Байден будет "быстро и скоро" действовать против России. "Конечно, всякого рода риторика будет, но я думаю, что не факт, что он сразу будет очень активно критиковать Россию", - пояснил он, не исключив также каких-то жестов в сторону РФ со стороны Байдена для улучшения обстановки. "Ситуация сложная, и надо как-то вывернуть из ситуации с "Северным потоком - 2", потому что она раздражает европейцев", - добавил аналитик.

Быстрицкий также указал, что Байдену вряд ли удастся перечеркнуть достижения Трампа на Ближнем Востоке. "Ему надо разобраться, у него достаточно опытные люди в команде, которые знают этот регион. Другое дело, что он столкнется с проблемой арабского мира и Израиля, которые были против сделки с Ираном. Поэтому прямого возвращения в эту сделку не будет, но, возможно, какие-то шаги будут сделаны", - отметил эксперт.