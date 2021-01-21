Врио главы Екатеринбурга Орлов подал документы на конкурс на должность главы города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы города Екатеринбурга Алексей Орлов подал документы на участие в конкурсе на должность главы администрации города. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Да, подал", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской гордумы, всего было подано 17 заявок.

Документы на участие в конкурсе будут приниматься от всех желающих до 22 января. После этого начнет работу конкурсная комиссия, в которую вошли три человека от представительного органа власти и три - от губернатора Свердловской области. Конкурс состоится 1 февраля 2021 года.

В декабре 2020 года депутаты гордумы Екатеринбурга приняли отставку главы администрации города Александра Высокинского. Исполняет обязанности главы первый заместитель мэра Алексей Орлов, ранее занимавший должность первого заместителя губернатора региона.

С 2010 года в Екатеринбурге проходили прямые выборы мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 апреля 2018 года подписал закон, отменяющий их. Согласно принятым поправкам, главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.