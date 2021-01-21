Генпрокуратура направила в Германию очередной запрос по инциденту с Навальным

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в Германию очередной запрос по инциденту с Алексеем Навальным, призвав исполнить ранее направлявшиеся ходатайства. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Генеральная прокуратура РФ по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального А. А., направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос", - сообщили в Генпрокуратуре. Как отметили в ведомстве, "в нем, помимо прочего, Генпрокуратура призывает германскую сторону вернуться к исполнению ранее направленных российских запросов о правовой помощи в полном объеме".

В ведомстве пояснили, что поскольку большая часть ходатайств российского следственного органа [управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу] была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям. "Данное обстоятельство, в частности, на фоне заявления официального представителя Федерального ведомства юстиции ФРГ о надлежащем исполнении германской стороной своих обязательств по правовой помощи фактически свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего", - заключили в Генпрокуратуре.

Ранее в ведомстве сообщили, что в четырех российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий. Немецкая сторона не удовлетворила просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказала в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований, биоматериалов для сравнительных исследований. Согласно предоставленным материалам, германская сторона провела токсикологическое исследование бутылок, на которых якобы обнаружены следы нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". При этом она не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз, предложив поверить всему на слово, указывали в Генпрокуратуре. Немецкая сторона отказала и в опросе сопровождавшей в день вылета Навального из Германии в Россию Марии Певчих, так как якобы неизвестен ее адрес на территории ФРГ. Также не исполнена просьба о предоставлении информации в отношении адреса электронной почты, с которого направлялись сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры в Омске.

Всего с 27 августа по 28 сентября 2020 года в Федеральное ведомство юстиции ФРГ было направлены четыре запроса о правовой помощи по инциденту с Навальным, которому стало плохо во время полета из Томска в Москву.