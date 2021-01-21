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Умер посол России в Замбии Александр Болдырев

Ему было 65 лет
Александр Болдырев МИД РФ
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Александр Болдырев
© МИД РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Посол РФ в Замбии Александр Болдырев умер в возрасте 65 лет, сообщает в четверг посольство России в этой стране на своей странице в Twitter.

"Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного Посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева", - говорится в сообщении.

Согласно информации, размещенной на сайте МИД России, Болдырев родился в 1955 году, в 1978 году окончил МГИМО МИД СССР, владел английским и бенгальским языками. Был назначен на должность посла РФ в Замбии указом президента России от 31 октября 2019 года.

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