ЦК партии Прилепина поддержал переговоры со справороссами и "Патриотами России"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Центральный комитет партии "За правду", возглавляемой писателем Захаром Прилепиным, на заседании в четверг поддержал начало официальных переговоров об объединении со "Справедливой Россией" и "Патриотами России". Перед новой партией ставится задача получения в Госдуме восьмого созыва второй по численности фракции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "За правду", "речь идет о создании новой политической партии". "Все входящие партии будут абсолютно равноправными участниками объединения. Это не вливание в текущую и существующую партию, это создание абсолютно новой политической конструкции с новой идеологией и структурой", - подчеркнул собеседник агентства.

В пресс-службе также уточнили, что в будущей партии будут сформированы новые руководящие органы, новая объединенная региональная сеть, "вопрос о лидерстве будет решаться отдельно".

"ЦК уполномочил приступить к подробным переговорам по вопросу объединения и всем организационным вопросам по созданию новой объединенной партии", - добавили в пресс-службе.

Цели, задачи и принципы объединения

Как следует из политического заявления партии, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, "За правду" исходит "из насущной политической необходимости объединения левоконсервативных и патриотических политических сил в России". "Поэтому мы выступаем за формирование единой объединенной левоконсервативной политической партии на базе существующих партий "Справедливая Россия", "Патриоты России" и партии "За правду". Этот объединительный процесс мы считаем открытым для присоединения других патриотических политических сил при единодушном согласии всех участников объединительного процесса", - подчеркивается в документе.

В качестве идеологического основания формирования такой партии называется "ряд объединяющих программных постулатов, базовых для всех участников объединительного процесса". Например, народная собственность на природные богатства, создание "современной социалистической, народной, солидарной экономики", гарантированные государством здравоохранение и образование, "расширение России, укрепление интеграционных процессов и всемерная поддержка соотечественников за рубежом", "восстановление цензуры на телевидении и радио, введение цензуры в интернете и в государственной культурной политике".

Среди целей объединенной партии в заявлении указываются защита российской культуры и цивилизации, традиционных ценностей, "левый поворот", то есть "изменение экономического курса правительства РФ и Центробанка России".

Для их достижения в партии "За правду" считают необходимым сформировать в Госдуме восьмого созыва, выборы которой пройдут в сентябре 2021 года, вторую по численности и влиянию левоконсервативную фракцию, а в Госдуме девятого созыва - получить большинство. Предполагается, что объединенная партия выдвинет единый список кандидатов на думские выборы, а также единые списки кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов субъектов РФ.

Также ставится задача "добиться вхождения в правительство парламентского большинства значительного числа представителей объединенной левоконсервативной партии общим числом до трети членов кабинета министров". Среди постов, на которые претендует будущая партия, пост министра культуры, просвещения, здравоохранения, науки и высшего образования РФ, экономического развития РФ.

Начало объединения

В среду первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов сообщил ТАСС, что партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединятся, соответствующее соглашение может быть подписано до конца недели. Слияние, подчеркнул он, направлено на реализацию "левых ценностей и программ" в политике государства. В свою очередь лидер справороссов Сергей Миронов отметил, что объединенная партия с большой долей вероятности будет называться "Справедливая Россия - за правду", она будет иметь одного председателя и двух заместителей.

Как пояснили ТАСС в ЦИК РФ, никаких юридических препятствий для объединения в год выборов депутатов Госдумы нет. В Центризбиркоме также отметили, что решение об объединении должно приниматься внутри партий.

Одна из объединяющихся партий - "Справедливая Россия" - также была создана в 2006 в результате слияния трех партий - "Родины", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В последующие годы к справороссам присоединился еще ряд малых партий.