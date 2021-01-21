Пушков предложил наказывать за треш-стримы штрафами и лишением свободы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предлагает наказывать за треш-стримы, как за унижение человеческого достоинства, штрафами и лишением свободы на срок до 6 лет.

"Я предлагаю внести изменения в статью 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), ввести третий пункт, в котором такие действия в интернете будут запрещаться и будет предусмотрено три типа наказания: штраф, общественные работы и лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Естественно, если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то этот срок может быть больше", - заявил Пушков в четверг ТАСС.

Он добавил, что эти предложения могут отразить в концепции будущего законопроекта, который будет обсуждаться с заинтересованными ведомствами.

"Допустим, в ходе треш-стрима проводятся действия, которые привели к увечью человека, а жертва не заявляет жалобу, она, например, говорит, что это по ее собственному согласию произошло, но мы хотим ввести понятие интернета как общественного пространства, чтобы нормы поведения в интернете были такими же, как в любом общественном пространстве. Человек же не придет со своим напарником в кафе и не сломает ему там руку демонстративно? Он за это будет арестован вне зависимости от того, будет жалоба или нет, его арестуют за нарушение общественного порядка", - добавил Пушков.

Он также добавил, что в будущем законопроекте необходимо вычленить треш-стримы, содержащие элементы насилия, угрозы для здоровья и унижение человеческого достоинства, из общего потока стримов. Треш-стримы, которые подпадают по данные категории, необходимо запретить законодательно, добавил Пушков. Среди его предложений - предписать интернет-платформам самим фильтровать треш-стримы.

Как уточнил Пушков, предлагается дополнить статью об унижении человеческого достоинства следующим пунктом: "Действия, содержащие унижение человеческого достоинства с применением или с угрозой применения насилия, физических издевательств, оскорблений и других форм хулиганского поведения, умаляющего достоинство личности, совершенные публично с использованием сети Интернет в режиме реального времени и в видеозаписи с целью извлечения материальной или иной (наращивание популярности) выгоды наказываются штрафом от 300 до 600 тысяч рублей либо принудительными работами на срок от 2 до 5 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 6 лет".

Противодействие треш-стримам

В четверг в СФ проходит заседание временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ, посвященное теме совершенствования российского законодательства с целью противодействия треш-стримам. Его участники обсуждают возможные направления совершенствования законодательства РФ, в частности, привлечение треш-стримеров к ответственности, перекрытие каналов финансирования таких трансляций и их блокировку. В числе участников - представители Роскомнадзора, Росфинмониторинга, СПЧ, а также депутаты, представители силовых ведомств и эксперты.

Выступая на пленарном заседании Совфеда в середине декабря, Пушков предложил законодательно запретить трансляцию в интернете стримов с насилием. В ответ на это выступление председатель верхней палаты Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству к концу января представить свои предложения.

Одним из резонансных случаев стала онлайн-трансляция блогера Стаса Решетняка (Reeflay), в ходе которой умерла девушка. 4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал Решетняка до 3 февраля 2021 года, это решение обжаловал адвокат. 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).