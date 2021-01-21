Овсиенко уволили с поста замминистра культуры из-за сокращения должности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Николай Овсиенко покинул пост заместителя министра культуры РФ. Документ от 20 января опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Освободить Овсиенко Николая Павловича от должности заместителя министра культуры Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", - говорится в распоряжении.

Накануне эту информацию агентству ТАСС подтвердили два источника, знакомые с ситуацией.

Овсиенко родился 8 октября 1961 года в городе Золотоноша (Черкасская область, УССР). В 1984 году окончил Московский государственный университет им. Н. Э. Баумана, в 1992 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.

С 2011 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. В Минкультуры он пришел в феврале 2019 года, курировал деятельность департамента управления делами и департамента науки и образования в части имущественных отношений.