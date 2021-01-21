Москалькова поддержала разработку законопроектов, повышающих социальные гарантии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приветствует разработку законопроектов, усиливающих гарантии социальных прав граждан. Об этом она сообщила в четверг на совещании в комитете Совета Федерации по социальной политике.

"Мы очень надеемся, что Государственная дума и Совет Федерации сегодня обсудят пакет законопроектов, которые <…> смогут составить более прочную платформу, основание, каркас для развития социальных гарантий российских граждан", - заявила омбудсмен. Москалькова подчеркнула, что важно понимать запрос общества на повышение гарантий социальных прав. "Принятые поправки в конституцию стали мощнейшим импульсом для того, чтобы решить вопросы в данной сфере", - добавила она.

В частности, Москалькова поддержала разработку законопроектов по оказанию медико-социальной помощи инвалидам и престарелым гражданам. "Важным является законопроект, который мы поддержим, об обеспечении для инвалидов беспрепятственного пользования информационными и телекоммуникационными ресурсами", - добавила она.

"Очень важным закон видится о досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, имеющим от четырех и более детей. Нет более трудной работы, чем работа по воспитанию детей. Но сегодня, мне кажется, недооценены и недостаточно гарантированы права многодетной семьи", - считает Москалькова.

Также уполномоченный подняла вопрос, касающийся пенсий для работающих пенсионеров. "Мы поддерживаем эту инициативу экспертов, тех, кто имеет право законодательной инициативы, разработать такой законопроект", - заявила она.