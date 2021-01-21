ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России по итогам опубликованного 21 января постановления Большой палаты ЕСПЧ по жалобе "Грузия против России (II)".

"По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года", - отметили в Минюсте.

"Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем в Минюсте не согласны с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена. "Подобная оценка обстоятельств участия Российской Федерации в защите гражданского населения и предотвращении эскалации вооруженного конфликта стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права", - сообщили в Минюсте.

Постановление ЕСПЧ по делу "Грузия против России (II)" не содержит решения о денежной компенсации, соответствующий вопрос оставлен ЕСПЧ для дальнейшего рассмотрения.

"Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года", - отметил уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции России Михаил Гальперин, слова которого привели в пресс-службе. Минюст привел доказательства безосновательности соответствующих претензий Грузии в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в рамках состоявшихся в 2011, 2016 и 2018 годах публичных слушаний и опроса свидетелей и непосредственных участников событий.