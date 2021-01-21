ГД обсудит в феврале законопроект об условиях освобождения от ответственности за коррупцию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума планирует 9 февраля обсудить в первом чтении правительственный законопроект, устанавливающий случаи, когда чиновники могут быть освобождены от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенное по не зависящим от них обстоятельствам. Об этом говорится в проекте календаря рассмотрения законодательных инициатив, размещенном в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием не зависящих от него обстоятельств", - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, такими обстоятельствами будут признаваться "находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть". К ним, в частности, предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными. Ими не могут быть признаны "регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств".

Предполагается, что комиссия по соблюдению требований к служебному поведению должна будет установить причинно-следственную связь между возникновением этих обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений: только в этом случае чиновник может быть освобожден от ответственности. Устанавливается, что госслужащий должен в срок не позднее месяца со дня прекращения действия не зависящих от него обстоятельств вновь обеспечить соблюдение указанных ограничений, запретов и требований.

Соответствующие поправки предлагается ввести в целый ряд профильных законов: они коснутся судей, сенаторов и депутатов Госдумы, генпрокурора и прокурорских работников, сотрудников таможни, военнослужащих, лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, членов избиркомов с правом решающего голоса, главы и служащих Банка России, глав муниципальных образований и местных администраций, депутатов заксобраний и выборных органов местного самоуправления, государственных гражданских и муниципальных служащих.

Также их действие предлагается распространить на заместителя председателя и секретаря Совета Безопасности, главу и сотрудников СК РФ, сотрудников органов внутренних дел, на председателя, заместителя председателя и аудитора Счетной палаты, уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, послов и постоянных представителей РФ при международных организациях, финансовых уполномоченных и других.