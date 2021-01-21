Комиссия Думы изучит распространение призывов к участию в несанкционированных акциях

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ готова изучить данные о возможной причастности иностранных сил к распространению призывов к участию в несанкционированных акциях в ближайшие выходные, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"Естественно, распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, особенно в социальных сетях, популярных среди подростков, является грубым нарушением закона. Необходимо понять, кто за этим стоит. Ранее, напомню, комиссией уже был выявлен иностранный след в протестных акциях в Москве летом 2019 года", - приводит слова депутата его пресс-служба в четверг.

Пискарев отметил, что комиссия "готова оперативно изучить материалы о возможной причастности зарубежных сил к распространению в ряде социальных сетей призывов к участию в несанкционированных акциях в ближайшие выходные".

Он также напомнил, что Генпрокуратура РФ уже приняла меры по ограничению распространения таких материалов. "Внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Хочу напомнить всем, кто призывает к беспорядкам, - это недопустимо и незаконно, виновные обязательно будут выявлены и понесут должное наказание", - заявил Пискарев.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Сотрудники МВД готовы обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции 23 января, а также привлечь к ответственности тех, кто призывает к участию в ней, заявил в свою очередь первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.