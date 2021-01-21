Кириенко призвал "Единую Россию" привлекать кандидатов с опытом реальной помощи гражданам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко призвал "Единую Россию" привлекать в качестве кандидатов на выборы людей, обладающих опытом помощи и решения проблем граждан. Об этом сообщил ТАСС в четверг один из участников семинара для вице-губернаторов по внутренней политике, который проходит в эти дни в мастерской управления "Сенеж".

"Несмотря на то, что Кириенко сегодня сказал о том, что действующие депутаты, которые себя хорошо проявили и пользуются поддержкой граждан, будут поддержаны (в качестве кандидатов), тема обновления тоже поднималась", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, "партию и регионы призвали не бояться привлекать в качестве кандидатов людей, обладающих реальным авторитетом в местных сообществах и опытом настоящей помощи людям и решения их проблем, даже если они сейчас не члены "Единой России".

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2021 года. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявлял, что партия ставит перед собой задачу сохранения конституционного большинства в Госдуме. По его прогнозам, по итогам выборов фракция единороссов может обновиться на 50%.