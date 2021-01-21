Захарова назвала враждебными действиями последние санкции США по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новые санкции США в отношении проекта газопровода "Северный поток - 2" являются враждебными действиями и неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Враждебные действия в отношении участников строительства "Северного потока - 2", а именно так их можно квалифицировать, подтверждают, что США преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного, легитимного, как они считают, поставщика. Это просто неприкрытое игнорирование норм честной конкуренции, - подчеркнула она. - Мы еще раз хотим констатировать, противоправные ограничительные меры не влияли и не смогут повлиять на принципиальную линию нашей страны на международной арене".

Как указала дипломат, односторонние санкции лишь усугубляют и без того непростые российско-американские отношения. Захарова напомнила, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом, который укрепит энергетическую безопасность Европы и будет способствовать переходу к низкоэмиссионной энергетике.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что действия Вашингтона вызывают возмущение в официальных и деловых кругах большинства европейских столиц. "Поражает упорное стремление американских властей во что бы то ни стало помешать завершению данного проекта", - констатировала Захарова.