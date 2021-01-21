Захарова: РФ призывает в кратчайшие сроки восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для восстановления телефонной связи в генконсульстве РФ в Нью-Йорке. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еще раз обращаемся к Вашингтону: [призываем] предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке. Хотела бы подчеркнуть, что многие граждане, которые обращаются в генконсульство, - это граждане США. Вы усложняете жизнь в том числе и им", - отметила Захарова.

В сложившейся ситуации Госдепартамент, который был официально уведомлен о неполадках, самоустранился от проблемы, подчеркнула официальный представитель МИД. "Такая позиция американских властей лишний раз подтверждает всю беспочвенность обвинений посольства США в Москве в том, что американские дипломаты в России, в отличие от российских в США, вынуждены выполнять свои обязанности в самых стесненных условиях и обстоятельствах. Надеемся, что подобная история не является приглашением к взаимности с американской стороны. Я уверена, у нас есть более интересные сферы для ее проявления", - добавила Захарова.

Во вторник стало известно, что фактически все линии телефонной связи в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке отключены, также наблюдались проблемы с интернетом и сотовой связью. Дипломаты рекомендовали гражданам, нуждающимся в консульских услугах, направлять запросы по электронной почте. В генконсульстве подчеркнули, что такая ситуация раньше никогда не возникала. В нью-йоркском Управлении иностранных миссий в ответ на запрос российских дипломатов заявили о необходимости решать вопрос с телефонной компанией.