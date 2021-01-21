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Лавров встретился с делегацией сирийской оппозиции

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, встреча с объединенной делегацией направлена на поощрение межсирийского диалога

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с делегацией сирийских оппозиционеров, которые представляют "московскую" и "каирскую" платформы. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Непосредственно сейчас министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает делегацию видных сирийских оппозиционеров, которые представляют "московскую" и "каирскую" платформы", - сказала она.

"Встреча с объединенной делегацией направлена на поощрение межсирийского диалога в интересах продвижения политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН и содействия вовлечению всех сирийских политических сил в конструктивные усилия по постконфликтному восстановлению страны", - подчеркнула Захарова.

Запланированы консультации оппозиционеров с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, добавила дипломат.

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Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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