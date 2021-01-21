Захарова: Россия настроена на тесное сотрудничество с новым спецпосланником ООН по Ливии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает тесно сотрудничать с новым специальным посланником генсекретаря ООН по Ливии Яном Кубишем. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она выразила уверенность, что богатый дипломатический опыт Кубиша позволит внести весомый вклад в продвижение ливийского урегулирования и налаживание устойчивого политического процесса с участием всех влиятельных сил страны. "ООН призвана сыграть здесь особую роль в качестве честного и беспристрастного посредника, приверженного независимости, суверенитету и территориальной целостности Ливии. Мы нацелены на тесное сотрудничество с господином Кубишем в интересах содействия успешному выполнению возложенной на него сложной, но при этом благородной миссии", - сказала Захарова.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил словацкого дипломата Яна Кубиша новым специальным посланником в Ливии после одобрения его кандидатуры Советом Безопасности.