Захарова: Договор о запрещении ядерного оружия не способствует реальному разоружению

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия считает, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) не способен внести вклад в сокращение ядерных вооружений, и не намерена присоединяться к данному документу. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, позиция Москвы в отношении упомянутого договора, который вступает в силу 22 января, остается неизменной. "Мы с уважением относимся к взглядам сторонников скорейшего отказа от ядерного оружия, однако не разделяем подходов к достижению этой цели, которые предполагают искусственное форсирование процесса ядерного разоружения, поэтому считаем выработку данного документа ошибкой, - отметила дипломат. - Этот договор не способен внести вклад в процесс ограничений и сокращений ядерных вооружений".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что ДЗЯО "очевидным образом провоцирует разногласия в рамках международного сообщества". "Он разрабатывался без учета фундаментальных принципов, которые лежат в основе договора о нераспространении ядерного оружия и существующих стратегических реалий, - констатировала она. - Договор также никак не учитывает ключевые проблемы, которые должны быть решены для придания устойчивости процессу ядерного разоружения в глобальных масштабах".

"Договор не будет иметь обязывающего характера для России и других стран, которые не станут его подписывать или ратифицировать, - подчеркнула Захарова. - Мы не считаем, что он устанавливает какие-то универсальные новые стандарты либо нормы или способствует развитию обычного международного права. Твердо убеждены, что реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений в условиях укрепления международной безопасности и стабильности, повышая, соответственно, безопасность всех без исключения государств. Данный документ явно не отвечает подобным критериям".