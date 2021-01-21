{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество двух стран и афганское урегулирование

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Они обсудили сотрудничество двух государств в сфере безопасности, а также урегулирование ситуации в Афганистане, сообщает в четверг пресс-служба российского Совбеза.

"Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили ряд вопросов российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности, а также международную повестку дня, в частности проблематику афганского урегулирования", - говорится в сообщении.

Захарова: РФ призывает в кратчайшие сроки восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке
В сложившейся ситуации Госдепартамент, который был официально уведомлен о неполадках, самоустранился от проблемы, подчеркнула официальный представитель МИД России
Читать полностью