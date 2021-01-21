Захарова: РФ ждет, что новая администрация США не будет усугублять двусторонние отношения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Москва надеется, что новая американская администрация будет придерживаться более взвешенного курса и не станет обострять конфронтацию с Россией. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы надеемся, что пришедшая в Белый дом команда будет придерживаться более взвешенного курса, не усугубляя и без того избыточно конфронтационные, причем не по нашей вине, российско-американские отношения", - сказала она.

Дипломат выразила надежду, что новая американская администрация ответит на ранее выдвинутые Москвой предложения. Среди них, напомнила Захарова, учреждение делового консультативного и экспертного совета, принятие совместного заявления о недопустимости ядерной войны и укреплении стратегической стабильности, обмен письмами с обязательствами невмешательства во внутренние дела друг друга, запуск двусторонних экспертных переговоров по ливийскому кризису, созыв "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию на уровне министров.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду в Вашингтоне.