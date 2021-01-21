Захарова: власти Украины искусственно насаждают неприятие в отношении русского языка

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти Украины пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала на то, что с 16 января украинский язык в стране стал обязательным для сферы услуг в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она назвала это решение анекдотическим. "Следить за выполнением этого будет специально созданный орган - Аппарат уполномоченного по защите государственного языка, который может выносить не только предупреждения за неиспользование государственного языка, но и самостоятельно накладывать штрафы. Настоящий, хороший репрессивный орган", - добавила она.

"Это все есть насаждаемая на Украине атмосфера неприятия, страха в отношении нашей страны и нашей культуры. Это часть политики официального Киева, которая была направлена на уничтожение многоязычия и уникального мультикультурного пространства, создававшееся на территории страны не одно столетие", - подчеркнула дипломат.

Захарова призвала европейские страны дать оценку действиям украинского руководства, "направленным на обеспечение превосходства украинской нации".