Эксперты: США задействуют Россию в образе врага для единства Запада и ухода от критики

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия будет использоваться в образе общего врага при новом президенте США Джозефе Байдене для ухода от критики, антироссийская позиция также нужна американцам для укрепления единства западных стран. Такое мнение в четверг высказали эксперты в ходе круглого стола "Политический кризис в США: уроки для мира и России".

"На мой взгляд, США сейчас попали в некий период нестабильности и кризиса. Естественно, для ухода от критики найден будет образ врага. Образ врага, собственно говоря, уже найден - это Россия", - сказал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

По его мнению, при новом президенте США никакого отказа от этой модели не будет. "Возможно только ухудшение в плане доминирования демократической партии. И США, к сожалению, становятся нестабильной, агрессивной, но все еще мощной страной, что, конечно, опасно и для мира, и для России", - отметил директор фонда.

В свою очередь политолог Олег Матвейчев подчеркнул, что США наметили "три основных рецепта, которые они собираются применять против РФ". "Первое - вносить раскол между народом и властью, то есть доносить все большую и большую мысль о том, что народ у нас прекрасный - это хорошо и мы его любим, а вот власть плохая и мы имеем право ее критиковать и свергать. Что государство - это что-то отдельное от народа, народ как-то может быть без государства. Вся эта логика мы видели, к чему приводит на Украине, в Молдавии и, естественно, они ее будут насаждать", - считает он.

Матвейчев добавил, что США также будут "насаждать любовь" к Америке и Западу. "Соответственно, будет огромное количество так называемых гуманитарных неполитических проектов, в которых будет участвовать Америка, добрые дела делать на религиозной почве, благотворительной, помогать ученым, экологам и прочим. Они будут говорить, что это неполитическая деятельность, что они не подпадают под законы об иноагентах", - отметил политолог.

"Ну и третье, что они будут делать, это борьба с коррупцией, которая вообще-то им не нужна абсолютно. Потому что это большое счастье, когда все вокруг коррумпированы и их можно за копейку купить. И в этом смысле Америка заинтересована в том, чтобы у нас была сплошная коррупция. И они ее к нам когда-то привезли и насаждали, но борьба с коррупцией нужна для дестабилизации политических режимов, поэтому поддерживают они ее и будут поддерживать, здесь одним из основных таранов будет [Алексей] Навальный", - сказал Матвейчев, добавив, что России в ответ "нужно действовать и перекрывать возможности такого рода вмешательства в наши внутренние дела".

Единство Запада и экономика

В свою очередь президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко считает, что Байден "будет восстанавливать единство Запада, которое было расшатано экс-президентом США Дональдом Трампом". "Байден будет пытаться укрепить коллективный Запад, вернуть коллективный Запад на арену. И в этом смысле российская тема является большим подарком, то есть Россия как общий враг - она очень удобна. И я думаю, что антироссийская риторика будет использоваться для укрепления этого единства", - отметил он.

По его мнению, на нашей стране также очень серьезно может сказаться решение США о возвращении в Парижское соглашение по климату.

"Нам нужно готовиться очень серьезно не к тому, что будет антироссийская риторика, а к тому, что просто те правила регулирования, которые уже заявили европейские страны и за которыми дальше будут двигаться американцы, будут очень серьезно ограничивать возможности выхода российских компаний на внешние рынки. То есть вот эти все углеродные налоги, пошлины за использование выбросов углекислого газа при изготовлении тех или иных продуктов - это будет серьезной историей, которая очень сильно будет ограничивать нашу конкурентоспособность", - сказал Минченко.

По его словам, также от США уже поступили жесткие заявления о том, что они будут всеми силами блокировать строительство газопровода "Северный поток - 2". "Соответственно, проблемы у "Газпрома" и России, потому что это не только проект бизнеса, но и геополитический", - заключил Минченко.