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Захарова назвала борьбу с советскими памятниками в Польше примером фальсификации истории

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что под действие политики декоммунизации в Польше искусственно подводятся объекты исторической памяти

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Снос в Польше памятников советским солдатам, а также планы одного из издательств страны по выпуску запрещенной в России автобиографической книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") представляют собой примеры фальсификации истории. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Война с советскими памятниками, которую ведут в ряде стран центральные и местные власти, - есть один из наглядных примеров фальсификации истории через ее стирание, ее искажение, - сказала она. - К сожалению, форму это явление приобретает в Польше, чье правительство, наплевав на двусторонние отношения и соглашения, которые были подписаны с нашей страной и регулируют мемориальную сферу, десятками в год ликвидируют материальные свидетельства спасения своей собственной нации советскими солдатами - памятники, мемориалы, документы".

Дипломат подчеркнула, что под действие политики декоммунизации в Польше искусственно подводятся объекты исторической памяти, в том числе советско-польские. В то же время, продолжила она, власти республики не находят юридических оснований для запрета на распространение в стране книги Mein Kampf. "На днях стало известно, что издательство Bellona готовит в Польше в конце января выпуск очередного тиража данного произведения, - указала она. - А я напомню, что именно в нем обосновывалась необходимость уничтожения среди прочих народов и польского. Вот это и есть фальсификация истории".

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