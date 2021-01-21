Захарова призвала ЕС отменить санкции против Сирии, усугубляющие кризис в республике

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Евросоюз вслед за США лишь ужесточает санкционное давление на Сирию, что в условиях пандемии губительно сказывается на положении в республике, от этой практики надо отказаться. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем Евросоюз проявить здравомыслие, вернуться в международно-правовое поле. Пора, наконец, отменить введенные Евросоюзом нелегитимные односторонние ограничения в отношении Дамаска на благо сирийского народа, о котором так заботится западное сообщество, а также, в общем-то, во имя обеспечения региональной стабильности и безопасности", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что, несмотря на все призывы международного сообщества, "не было предпринято никаких серьезных послаблений западных санкционных режимов" в отношении Дамаска, который столкнулся с острыми трудностями в связи с пандемией. "С учетом фактора пандемии коронавирусной инфекции подобные односторонние рестрикции со стороны западных государств спровоцировали в прошлом году резкое обострение социально-экономического кризиса в Сирии", - пояснила дипломат. Она добавила, что от ограничений в первую очередь страдает сирийский народ.

Захарова считает, что ЕС не способствует улучшению ситуации даже гуманитарными изъятиями, которые "были пафосно анонсированы Еврокомиссией", а в действительности "оказались малоэффективными и практически бесполезными". По словам дипломата, эта система только отпугнула европейских операторов обилием бюрократических препон вместо того, чтобы стимулировать деловые связи с представителями гуманитарной и медицинской сферы в находящихся под санкциями государствах. А в случае с недавним внесением в санкционной список главы МИД Сирии Фейсала Микдада Евросоюз прямо обозначил свое нежелание вести диалог с правительством республики по дальнейшему урегулированию.

"Это, собственно, и есть одно из звеньев в цепи действий, которые препятствуют нормализации ситуации в Сирии и вокруг нее. По сути, это, в общем-то, демонстративный отказ от переговоров с правительством Сирии. <...> Мы выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что подобные действия Евросоюза не только не способствуют преодолению последствий затяжного разрушительного кризиса в Сирии, но просто усугубляют его", - заключила официальный представитель МИД РФ.

О санкциях ЕС

15 января Евросоюз добавил главу МИД Сирии в список физических и юридических лиц, в отношении которых действуют односторонние ограничительные меры ЕС. В заявлении Совета ЕС отмечается, что Микдад как член сирийского правительства "несет ответственность за репрессии властей против гражданского населения".

В санкционный список ЕС включено все руководство Сирии, в том числе президент Башар Асад и члены его семьи. Всем им запрещен въезд на территорию сообщества. Ранее Евросоюз добавил в санкционный список восемь новых министров, вошедших в правительство Сирии во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, которое было создано 30 августа.